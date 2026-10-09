उन्नाव में बृजेश पाठक ने कहा सपा सरकार में अयोध्या को चवन्नी नहीं मिली, खून से सने हाथ

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सड़कें 2017 के पहले कैसी थी और अब कैसी है? बिजली एक हफ्ते आती थी और हफ्तों गायब रहती थी। बड़े चौराहे पर जनरेटर के शोर से लोग परेशान रहते थे। अब किसी के यहां जनरेटर नहीं चलता है। बराबर बिजली मिल रही है। अखिलेश यादव के बयान पर पूछे गए सवाल पर बृजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में महिलाएं 5 बजे के पहले घर आने के लिए परेशान रहती थी। माता-पिता भी परेशान रहते थे। समाजवादी पार्टी सौ-सौ चूहा खाकर बिल्ली चली हज को वाले हैं। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक उन्नाव में नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी के आवास पर 13वीं आए थे। जहां उन्होंने विमल द्विवेदी के पिता स्वर्गीय महेश कुमार द्विवेदी की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इसके पहले नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा के आवास पर पहुंचे। जहां उन्होंने भानु मिश्रा के पिता की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ‌इस मौके पर उप मुख्यमंत्री के समर्थकबड़ी संख्या में मौजूद थे। ‌