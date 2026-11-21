National Pharmacy Week: उन्नाव में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला अस्पताल से फार्मेसी जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस बार से रैली का थीम स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्ट को सशक्त बनाना रखा गया है। रैली को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली जिला अस्पताल से चलकर गांधीनगर तिराहा होते हुए करीब 2 किलोमीटर की यात्रा पुरी की। इस मौके पर रैली में शामिल फार्मासिस्टों ने छात्र-छात्राओं ने अपने हाथों में फार्मेसी के महत्व को समझाते हुए पोस्टर ले रखा था। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि फार्मेसी क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में इंस्टिट्यूट के संस्थापक बद्री विशाल तिवारी सहित अन्य लोग शामिल थे।