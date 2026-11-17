रोजगार मेले को संबोधित करते हुए विधायक बृजेश कुमार रावत ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसरों प्रदान करने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए वरदान साबित होंगे। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने कहा कि सेवायोजन विभाग तथा यूपी सरकार की रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से मिल रहे अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपनी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।