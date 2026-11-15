उन्नाव में बॉर्डर सीलिंग प्लान के तहत चलाया गया संदिग्ध वाहनों-चालकों की चेकिंग, मचा हड़कंप

Checking drive under Border Sealing Plan: उन्नाव में बॉर्डर सीलिंग प्लान के अंतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एएसपी के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर भी निगाह रखी गई। पुलिस के चेकिंग अभियान को देखते हुए वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने चेकिंग के दौरान संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सतर्कता के साथ वाहन चेकिंग की जाए। यह अभियान उन्नाव सफीपुर मार्ग पर परियर चौकी के पास चलाया गया।‌