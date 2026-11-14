उन्नाव में मधुर शर्मा की सांसों की माला पर झूमेंगे श्रोता, 100 से ज्यादा बाउंसर तैनात, निःशुल्क पास के बिना नहीं होगी एंट्री

Madhur Sharma Live Music Concert In Unnao: उन्नाव में संगीत प्रेमियों के लिए 18 नवंबर की शाम यादगार होने वाली है जब शहर का पहला लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित होगा। 'मिर्जापुर' फिल्म के मशहूर सिंगर मधुर शर्मा अपने गानों के साथ आवाज का जादू बिखेरेंगे। कार्यक्रम युवा भाजपा नेता शशांक शेखर सिंह की तरफ से आयोजित किया जा रहा है इस स्थानीय गेस्ट हाउस में आयोजित वार्ता में उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी दी उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर में इस प्रकार के लाइव कंसर्ट होना आम बात है लेकिन उन्नाव की जनता ऐसे कार्यक्रमों को देख नहीं पाती थी। कार्यक्रम में पास के बिना एंट्री नहीं होगी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम शुक्लागंज स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनी स्टेडियम आयोजित किया जाएगा। भाजपा नेता शशांक शेखर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के पुत्र हैं और सदर विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक है।