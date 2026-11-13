उन्नाव पुलिस महकमा में बड़ा फेरबदल: चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, गीता सिंह महिला थाना प्रभारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने माखी थाने की चकलवंशी चौकी प्रभारी विजय प्रताप को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीन इंस्पेक्टरों का गैरजनपद तबादला होने पर उन्हें जिले से रवाना किया गया है। इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह को मौरावां थाने का कार्यवाहक प्रभारी बनाया गया है, जहां तैनात इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह का सीतापुर तबादला होने पर उन्हें जिले से रवाना कर दिया गया, वहीं महिला थाने की प्रभारी इंस्पेक्टर रेखा सिंह का भी सीतापुर तबादला होने पर उन्हें जिले से रवाना कर दिया गया और उनकी जगह दोस्ती नगर चौकी प्रभारी रहीं इंस्पेक्टर गीता सिंह को महिला थाने का कार्यवाहक प्रभारी बनाया गया है।