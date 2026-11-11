11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव: सांसद साक्षी महाराज बोले- चौराहे पर भैंस बकरा काटने से प्रदूषण नहीं, दिवाली मनाने से प्रदूषण, इन्हें पागल खाने भेजो

MP Sakshi Maharaj: उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के राम लाल के दर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्र विरोधी ताकते बौखला गई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Updated: 11 Nov 2026, 6:20 PM IST

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स-फेसबुक साक्षी महाराज

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स-फेसबुक साक्षी महाराज

Sakshi Maharaj: उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के राष्ट्र विरोधी ताकते बौखला गई है। चौराहे पर भैंसा और बकरा काटने से प्रदूषण नहीं होता है और दिवाली मनाने से प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसा कहने वालों के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। किसी पागल खाने में इनका उपचार होना चाहिए। सांसद साक्षी महाराज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव के अयोध्या में रामलला के दर्शन, सनातन पांडे के कार सेवकों पर गोली चलाने और अशोक गहलोत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए संविधान सर्वोपरि है। भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती है।

अखिलेश यादव के रामलला के दर्शन पर भी दिया बयान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव देर आए दुरुस्त आए। वह अखिलेश यादव को धन्यवाद देंगे कि चुनाव के समय ही कम से कम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करने के समय रामलला आशीर्वाद देंगे कि नहीं यह उन्हें नहीं मालूम है।

सनातन पांडे पर भी बोल

सनातन पांडे पर अच्छी टिप्पणी करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मालूम नहीं किसने सनातन पांडे नाम रखा है। कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहरा हैं। सनातन परंपरा में लिखा है कि जो राम का नहीं है वह किसी काम का नहीं है। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है। वह उसकी सजा भोग रहे हैं और आगे भी उन्हें दंड मिलेगा।

35-40 सालों तक बीजेपी का विकल्प नहीं

साक्षी महाराज ने कहा कि आने वाले 35-40 सालों तक बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। अशोक गहलोत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 2029 में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। रही बात चुनाव होने की तो भारतीय जनता पार्टी यदि भारतीय संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकी तो कोई पार्टी नहीं कर सकती है। कांग्रेस में देश में मीसा लगाकर देश के संविधान को पूरी तरह से तार तार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान का सम्मान सर्वोपरि है। सांसद साक्षी महाराज अपने आवास पर कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.