उन्नाव में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर के बाद धमाका, दो युवकों की हालत गंभीर, लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर

Unnao Two Bikes Collision‌ And Blast: उन्नाव में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। जिसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। टक्कर के बाद दोनों बाइक चालक धमाके की चपेट में आ गए। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। अभी दोनों की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने बताया की मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद उसमें रखें पटाखे के फटने से यह हादसा हुआ है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र का है।