उन्नाव में 344223 परिवारों को उज्ज्वला निःशुल्क रिफिल का तोहफा, प्रत्येक के खाते में आएगी 977 रुपये की सब्सिडी

Ujala beneficiaries in Unnao: उन्नाव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निशुल्क में दो एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन इस संबंध में उज्ज्वल लाभार्थियों को एलजी डबल सिलेंडर लेने के लिए जागरुक कर रहा है। ‌ ऑयल कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 3 लाख 44 हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री उज्जवला कनेक्शन है। जिन्हें आधार से प्रमाणित किया गया है। मिल कंपनी ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहा है जिनका कनेक्शन आधार से प्रमाणित नहीं हुआ है। ‌