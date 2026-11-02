उन्नाव में किसानों को कृषि यंत्र में अनुदान: लक्ष्य से अधिक बुकिंग, अब ई-लॉटरी से होगा किस्मत का फैसला

Subsidy On Agricultural Equipment: उन्नाव में कृषि यंत्रों में मिल रहे अनुदान के प्रति किसानों में गजब का उत्साह दिखाई पड़ा। जब 7 अक्टूबर से शुरू हुई बुकिंग में किसानों ने लक्ष्य से अधिक आवेदन कर दिया है। अब प्रदेश सरकार ने ई लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन करने का निश्चय किया है। यह लॉटरी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने पन्नालाल हाल में होगी। उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वह समय से ई लॉटरी स्थल पर पहुंच जाए। जिससे उन्हें अनुदान का लाभ मिल सके। ‌