उन्नाव में UP PGT के कारण NMMS परीक्षा के 6 केंद्रों में बदलाव, जारी की गई नई लिस्ट

National Income and Merit Based Scholarship Examination 2027: उन्नाव में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2027 (NMMS) के केंद्र में परिवर्तन किया गया है। कल 1 नवंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के 6 सेंट्रो में परिवर्तन किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूपीटेट परीक्षा केंद्र होने के कारण यह परिवर्तन किया गया है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित विभागों को भी दी गई है। इनमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मोती नगर, राजकीय इंटर कॉलेज सिविल लाइन, अटल बिहारी इंटर कॉलेज बड़ा चौराहा, डॉक्टर जी नाथ जी दयाल बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन,डीबीडीटी इंटर कॉलेज एबी नगर, श्याम कुमारी सेठ बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन के केंद्र में परिवर्तन किया गया है। ‌