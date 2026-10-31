उन्नाव में पेंशनरों को नहीं काटने पड़ेंगे कोषागार के चक्कर, मोबाइल से ही जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र

Good News For Pensioners: उन्नाव के पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अवसर मिल रहा है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में बैठे-बैठे मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी कौशलेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए दो ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। जिसके माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र भरना पड़ेगा। ‌