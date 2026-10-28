उन्नाव में प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण महाकथा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, मुख्यमंत्री के आने की संभावना

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष अरुण सिंह ने शिवदीप श्री शिवमहापुराण कथा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को आमंत्रण पत्र भेंट किया है। इसके साथ ही कई अन्य विशिष्ट नेताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है। रायबरेली में आयोजित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा में भी मुख्यमंत्री सहित कई वीवीआईपी पहुंचे थे। जिसको देखते हुए जिला प्रशासन कोई भी कमी नहीं रखना चाहता है। लगातार कथा स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है।