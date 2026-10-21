पति को मारकर लाश को बक्से में भरकर फेंकने वाली पत्नी ने क्यों दिया वारदात को अंजाम? उन्नाव के ‘बक्सा कांड’ में क्या बोले पड़ोसी

Unnao Murder Case Update:उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रायबरेली-उन्नाव हाईवे पर हेल्थ हॉस्पिटल के सामने लोहे के बड़े बॉक्स में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासे का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक सोनू की हत्या उसकी पत्नी नेहा रावत ने पड़ोसी किरायेदार जितेंद्र सिंह उर्फ राहुल के साथ मिलकर की थी। इसके बाद शव को चादर और कंबल में लपेटकर लोहे के बॉक्स में बंद किया गया और छोटा हाथी लोडर से हाईवे किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में नेहा रावत, जितेंद्र सिंह उर्फ राहुल और तौहीद को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोढ़ा-बट्टा, शव ले जाने वाला लोडर और लोहे का बॉक्स बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से कुल 8,200 रुपये भी मिले हैं। वहीं, लोडर मालिक और चालक राजेश गुप्ता की भूमिका की जांच अभी जारी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।