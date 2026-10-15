15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राहुल गांधी चुनाव जीतना जरूरी

Brijbhushan Sharan Singh: उन्नाव में बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी की उस मांग पर कटाक्ष किया है जिसमें उन्होंने चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांगती है।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Oct 15, 2026

कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह, फोटो सोर्स- X बृजभूषण शरण सिंह

कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह, फोटो सोर्स- X बृजभूषण शरण सिंह

Brijbhushan Sharan Singh in Unnao उन्नाव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत होती है जिसको हटाने के लिए राहुल गांधी को जनता के बीच जाना चाहिए और चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बने। ‌ सुप्रीम कोर्ट से बनाए गए नियम को बदलने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह आदि शक्तिपीठ मां पूर्णा देवी मंदिर में राजा राव राम बक्स सिंह त्रिमूर्ति के लोकार्पण समझ में शामिल होने के लिए आए थे पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया।

राहुल गांधी की सहमति के बाद हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सरकार की इच्छा के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी। इसी के अंतर्गत एमएस गिल, नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्त किए गए सदस्य के माध्यम से होता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी की भी सहमति है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी पॉलिसी

पूर्व सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट को भी रखा गया लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को हटाकर प्रधानमंत्री की तरफ से नामित मंत्री को रखा गया। इन प्रक्रियाओं के बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। अब इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है।

नया कानून बनने के बाद ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले कोई प्रक्रिया नहीं थी लेकिन अब एक प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा लेने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। 2029 में चुनाव जीतकर आयें और उसके बाद नया कानून बनाए। नया कानून बनाने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है।

आंदोलन के पीछे विदेशी ताकत

बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों के सहयोग से या आंदोलन चल रहा है जिसमें भारत की तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से की जा रही है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए मार्च पास्ट निकाला गया। एलन मस्क के इशारे पर यह हो रहा है जो अपनी शर्तों पर देश में व्यापार करना चाहते हैं।

यूपी स्टार्टअप नीति-2026: छह स्तंभों से बढ़ेगा नवाचार, StartinUP पोर्टल पर मिलेंगी सुविधाएं

ये भी पढ़ें
StartinUP पोर्टल के जरिए स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और मेंटर्स को एक डिजिटल मंच पर जोड़ने की तैयारी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )     

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 06:15 pm

Published on:

15 Oct 2026 05:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राहुल गांधी चुनाव जीतना जरूरी

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव: आवास आवंटन के लिए ऑनलाइन 5 हजार का भुगतान, 20 हजार की मांग पूरी न होने पर किया निरस्त, शिकायत

सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत, फोटो सोर्स- नर सेवा नारायण सेवा
उन्नाव

यात्रियों को बड़ी राहत: आज से लखनऊ तक बहाल हुई झांसी-लखनऊ मेमू ट्रेन, 27 दिनों बाद आई पटरी पर

झांसी लखनऊ पैसेंजर का ब्लॉक खत्म, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव में ऑनर किलिंग: पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, परिजनों ने हत्या कर लटकाने का लगाया आरोप

मृतक युवक की बहन ने दीं जानकारी, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
उन्नाव

उन्नाव में बृजेश पाठक ने कहा सपा सरकार में अयोध्या को चवन्नी नहीं मिली, खून से सने हाथ

उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और विमल द्विवेदी, फोटो सोर्स- आयोजक
उन्नाव

उन्नाव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.15 लाख मालफड़ और 17 मोबाइल के साथ 16 जुआरी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में जुआरी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.