उन्नाव में बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राहुल गांधी चुनाव जीतना जरूरी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सरकार की इच्छा के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी। इसी के अंतर्गत एमएस गिल, नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्त किए गए सदस्य के माध्यम से होता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी की भी सहमति है।