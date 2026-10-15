यूपी स्टार्टअप नीति-2026: छह स्तंभों से बढ़ेगा नवाचार, StartinUP पोर्टल पर मिलेंगी सुविधाएं

यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के अनुसार, स्टार्टअप नीति-2026 का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने वालों के साथ रोजगार देने वाले उद्यमियों के रूप में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है। नीति के छह स्तंभों के माध्यम से स्टार्टअप के लिए जरूरी सुविधाओं, पूंजी, कौशल, औद्योगिक सहयोग और संस्थागत सहायता को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। पहले स्तंभ के तहत स्टार्टअप के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इन्क्यूबेशन सेंटर, तकनीकी संसाधन और सहयोगी सुविधाएं नए उद्यमों को शुरुआती स्तर पर काम करने में मदद कर सकती हैं। इससे उन युवाओं को भी अवसर मिल सकता है, जिनके पास नया विचार तो है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।