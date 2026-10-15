UP Solar Energy: हर छत बनेगी बिजलीघर,यूपी में 9 लाख सोलर प्लांट, 3,000 मेगावाट पार हुई क्षमता

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन लगभग 9 से 10 मेगावाट घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता जोड़ी जा रही है। तुलना के लिए दिए गए वर्ष 2026 के आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया में जनवरी से जून के दौरान लगभग 1.89 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित होने का उल्लेख है। यह औसतन करीब 10.4 मेगावाट प्रतिदिन बैठता है। इसी तरह, अमेरिका में आवासीय सोलर स्थापना की दैनिक दर पहली तिमाही में लगभग 13.1 मेगावाट और दूसरी तिमाही में करीब 10.9 मेगावाट बताई गई है। जर्मनी में भवनों पर स्थापित सौर क्षमता की पहली छमाही की औसत वृद्धि लगभग 17.5 मेगावाट प्रतिदिन बताई गई है। इन आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थापना दर को बड़े सौर बाजारों के संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि, अलग-अलग देशों में आंकड़ों की परिभाषा और रिपोर्टिंग पद्धति भिन्न हो सकती है, इसलिए सीधी तुलना करते समय इन अंतरों को ध्यान में रखना जरूरी है।