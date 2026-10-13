उन्नाव: आवास आवंटन के लिए ऑनलाइन 5 हजार का भुगतान, 20 हजार की मांग पूरी न होने पर किया निरस्त, शिकायत

Corruption in Allotment of Pradhanmantri Aawas: उन्नाव में प्रधानमंत्री आवास के आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले पीड़िता ने नगर मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी को संबोधित शिकायती पत्र नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। अपने शिकायती पत्र में पीड़िता ने बताया कि पहले 5 हजार रुपए दिए गए। आवंटन के बाद 20 हजार रुपए की मांग हो रही थी। नहीं देने पर आवंटन निरस्त कर दिया गया। दिव्यांग वृद्ध पीड़िता ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नगर मजिस्ट्रेट ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामला हसनगंज तहसील के मियागंज विकासखंड का है।