उन्नाव में ऑनर किलिंग: पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, परिजनों ने हत्या कर लटकाने का लगाया आरोप

आंचल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। बताया कि भाई के गुम होने की शिकायत उसने थाने में किया तो उन्हें बैठाया रखा गया। थोड़ी देर बाद उन्हें बताया गया की बॉडी बिहार में है। जब हम लोग बिहार पहुंचे तो वहां बताया गया की बॉडी पाटन चौकी पर आ गई है। जबकि लगातार पुलिस से संपर्क बना रहा पुलिस झूठ बोलती रही। जब चौकी पहुंचे तो बताया गया की बॉडी भेज दी गई है। लगातार संपर्क होने के बाद भी पुलिस ने सच्चाई बयान नहीं की। आंचल ने पुलिस में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कहा कि क्या बॉडी को कुत्ते से नुचवाने के लिए छोड़ देते। जबकि लड़की का बाप बोल रहा था कि मर जाती है तो मर जाने दो।