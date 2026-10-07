उन्नाव में पिता ने तीन बेटों और दामाद के साथ मिलकर एक पुत्र की हत्या की, दो गिरफ्तार

Unnao murder: उन्नाव में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिता-पुत्रों और दामाद के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पिता ने अपने तीन पुत्रों और दामाद के साथ मिलकर एक पुत्र पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर गई। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसमें एक पुत्र की मौत हुई है। पिता-पुत्र को हिरासत में लिया गया है। दामाद सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना बांगरमऊ थाना क्षेत्र की है।