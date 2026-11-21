सफीपुर विधायक बबल लाल दिवाकर व अन्य, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग
Unnao Rojgar Mela: उन्नाव में रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें 2000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भर्ती होनी थी। इस मौके पर 1125 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया लेकिन साक्षात्कार में काफी छटनी हो गई। रोजगार मेले में एलएनटी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, ब्लिंकिट, पुखराज जैसी कंपनियों ने भाग लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक, जिला सेवायोजन कार्यालय के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। रोजगार मेला सफीपुर में आयोजित किया गया था।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सफीपुर स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सफीपुर विधानसभा से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक बंबा लाल दिवाकर की उपस्थिति में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर बंबा लाल दिवाकर ने कहा कि रोजगार मेले में शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर मिलता है। आज के रोजगार मिलने में एलएनटी पुखराज सहित अन्य बड़ी कंपनियां भाग ले रही है। उन्होंने युवाओं से तैयारी के साथ रोजगार मेले में शामिल होने को कहा।
रोजगार मेले में जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा, सहायक सेवायोजन अधिकारी आस्था, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष कुमार सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के प्रवक्ता अनुपम सिंह महत्वपूर्ण योगदान था।
वृहद रोजगार मेले में दो हजार से अधिक रिक्त पदों पर के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसके लिए योग्यता हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक. सहित अन्य तकनीकी और व्यावसायिक रखी गई थी। अभ्यर्थियों को 12 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक मासिक वेतन के लिए चयन किया जा रहा था। अभ्यार्थियों की उम्र सीमा वाले 18 से 40 थी।
जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि मेले में प्रमुख नियोजकों में एलएंडटी कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्लिंकिट, पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, द इंडिया थर्मिट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रतिभाग किया। कंपनी की तरफ से कंस्ट्रक्शन अप्रेंटिस, सीनियर असिस्टेंट, वेलनेस एडवाइजर एवं एफबीडब्ल्यू ऑपरेटर आदि पदों पर भारती की गई।
जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में कुल 1125 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के निरीक्षण और इंटरव्यू के बाद 447 अभ्यर्थियों को चुना गया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां भाग लेती है। अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलता है। रोजगार मेला प्रभावी मंच उपलब्ध कराना रहा। इस मौके परजिला सेवायोजन कार्यालय के अशोक कुमार, रमेश कुमार, आलोक, शैलेन्द्र, दिनेश और कॉलेज के शिक्षक आदि मौजूद थे।
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