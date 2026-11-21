Unnao Rojgar Mela: उन्नाव में रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें 2000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भर्ती होनी थी। इस मौके पर 1125 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया लेकिन साक्षात्कार में काफी छटनी हो गई। रोजगार मेले में एलएनटी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, ब्लिंकिट, पुखराज जैसी कंपनियों ने भाग लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक, जिला सेवायोजन कार्यालय के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। रोजगार मेला सफीपुर में आयोजित किया गया था।