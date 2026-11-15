उन्नाव जिलाधिकारी ने 16 नवंबर को घोषित किया अवकाश, सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कालेज बंद

Local holiday in Unnao tomorrow: उन्नाव में जिलाधिकारी ने कल 16 नवंबर जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार सोमवार को सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय में यह आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार प्रदेश सरकार घोषित करता है तो यह कार्यालय आदेश स्वत निरस्त माना जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद छठ व्रत और पूजा में शामिल होने वालों में खुशी की लहर है। इसकी जानकारी सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को दी गई है। ‌