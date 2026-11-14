उन्नाव में के.पी. बैडमिंटन चैंपियनशिप: अंडर 13 बालिका एकल में श्रुति बाजपेई और दिव्या पांडे फाइनल में, कल अंतिम दिन

Badminton Championship in Unnao: उन्नाव में तीन दिवसीय के.पी. बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। स्थानीय दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में करीब सौ बालक-बालिकाएं भाग ले रही हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर रोली सरीन ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर स्कूली बच्चों में काफी जोश है। आज हुए अंडर 13 बालक एकल मैच में अभय वर्मा ने अफान को 21-12, 21-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जबकि अंडर 13 बालक एकल में ही आरुष सिंह ने अब्दुल शफी को 21-18, 15-21, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।