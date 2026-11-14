14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में के.पी. बैडमिंटन चैंपियनशिप: अंडर 13 बालिका एकल में श्रुति बाजपेई और दिव्या पांडे फाइनल में, कल अंतिम दिन

Badminton Tournament Unnao: उन्नाव के दीन दयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जिसमें करीब 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कल सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले होंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Updated: 14 Nov 2026, 6:55 PM IST

दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता, फोटो सोर्स- आयोजक

दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता, फोटो सोर्स- आयोजक

Badminton Championship in Unnao: उन्नाव में तीन दिवसीय के.पी. बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। स्थानीय दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में करीब सौ बालक-बालिकाएं भाग ले रही हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर रोली सरीन ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर स्कूली बच्चों में काफी जोश है। आज हुए अंडर 13 बालक एकल मैच में अभय वर्मा ने अफान को 21-12, 21-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जबकि अंडर 13 बालक एकल में ही आरुष सिंह ने अब्दुल शफी को 21-18, 15-21, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

क्या कहती है चीफ कोऑर्डिनेटर?

उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला क्लब की तरफ से कृष्णा प्रकाश जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव स्मारक जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जिसमें करीब 100 से अधिक स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप की चीफ कोऑर्डिनेटर रोली सरीन ने आज भी प्रतियोगिता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों के बच्चों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है। ‌बच्चे जी-जान से जीतने के लिए खेल रहे हैं।

अभय वर्मा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

चीफ कोऑर्डिनेटर रोली सरीन ने बताया कि आज हुए मैचों में अंडर-13 बालक एकल में अभय वर्मा ने अफान को 21-12, 21-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसीप्रकार अंडर-13 बालक एकल में अरुष सिंह ने अब्दुल शफी को 21-18, 15-21, 21-19 से हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश किया। अंडर-13 बालक एकल में ही अथर्व विद्यार्थी ने देव चतुर्वेदी को 22-20, 21-17, 21-19 से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई।

अनुराग वर्मा सेमीफाइनल में

अंडर-13 बालक एकल मुकाबले में अनुराग वर्मा ने रूद्र प्रताप सिंह को 21-5, 21-6 से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई। अंडर-15 बालक एकल में अब्दुल शाद ने अभिनव कुमार को 21-10, 21-8 से हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश किया। अंडर-15 बालक एकल में अर्नव सिंह ने 21-11, 21-19 और अनुराग सिंह ने अनुराग वर्मा को 21-8, 21-16 से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई।

अयान वर्मा भी सेमीफाइनल में

इसी प्रकार अंडर-15 बालक एकल में अयान वर्मा ने उदय प्रताप सिंह को 21-11, 21-17 से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई। जबकि अंडर-13 बालिका एकल के फाइनल में श्रुति बाजपेई और दिव्या पाण्डेय ने अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई।

अंडर 15 मुकाबला का रिजल्ट

अंडर-15 बालिका एकल में दिव्या पाण्डेय ने आराध्या को रोमांचक मुकाबले में 21-19, 13-21, 21-19 से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई। दिविजा वर्मा ने श्रेया शुक्ला को 21-3, 21-6 से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई। सचिव अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कल सेमी फाइनल और फाइनल मैच होंगे। पुरस्कार वितरण कल शाम 5 बजे जनपद न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक करेंगे।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.