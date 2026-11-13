उन्नाव में फेक ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़ गए 93 हजार रुपए, कोतवाली पुलिस ने कराया वापस

Cyber Fraud In Unnao: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसने अपने मोबाइल पर फेक ऐप डाउनलोड कर लिया। जिसके डाउनलोड होते ही खाते से रुपए कट गए। इस संबंध में युवक ने साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही सक्रिय हुई साइबर हेल्प डेस्क पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कटी हुई रकम को वापस कराया। जिससे पीड़ित को राहत मिली। पुलिस ने बताया कि फेक ऐप डाउनलोड होते ही मोबाइल स्वत: फोरमेट हो गया। साइबर हेल्प डेस्क ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित को रकम वापस कराया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।