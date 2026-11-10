उन्नाव में छठ महापर्व: गंगा घाट पर उमड़ेगी भक्तों की भीड़, प्रशासन अलर्ट, DM-SSP पहुंचे मौके पर

Unnao Chhath Mahaparva 2026: उन्नाव में छठ महापर्व के अवसर पर गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भीड़ की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने गंदगी देखकर नाराज की व्यक्त की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोताखोरों से लेकर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।