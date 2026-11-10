उन्नाव में मौरावां में मारपीट में घायल की मौत का मामला बना यादव बनाम लोधी, सांसद साक्षी महाराज जाने की घोषणा

Unnao Man Dies In Lucknow: उन्नाव में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ की उपचार के दौरान मौत के बाद मामला बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार नहीं बनी है तब यह हाल है। अब सांसद साक्षी महाराज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। घटना जातिवाद को लेकर तूल पकड़ रहा है। नेताओं की भाषा पर गौर किया जाए तो यह घटना लोधी और यादव के बीच का है।