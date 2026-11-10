10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में मौरावां में मारपीट में घायल की मौत का मामला बना यादव बनाम लोधी, सांसद साक्षी महाराज जाने की घोषणा

Unnao Murder: उन्नाव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल की ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। क्षेत्रीय विधायक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। अब साक्षी महाराज भी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Updated: 10 Nov 2026, 1:06 PM IST

सांसद साक्षी महाराज (फाइल फोटो), फोटो सोर्स- फेसबुक, साक्षी महाराज

सांसद साक्षी महाराज (फाइल फोटो), फोटो सोर्स- फेसबुक, साक्षी महाराज

Unnao Man Dies In Lucknow: उन्नाव में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ की उपचार के दौरान मौत के बाद मामला बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार नहीं बनी है तब यह हाल है। अब सांसद साक्षी महाराज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। घटना जातिवाद को लेकर तूल पकड़ रहा है। नेताओं की भाषा पर गौर किया जाए तो यह घटना लोधी और यादव के बीच का है।

21 नवंबर को हुई थी मारपीट की घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मौरावां थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर खुर्द मवई में मारपीट की घटना में रामस्वरूप लोधी गंभीर रूप से घायल हो गया। 21 सितंबर को हुई मारपीट की घटना में घायल रामस्वरूप को उपचार के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए अंतिम सांस ली। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो गया।‌

पुरवा विधायक ने कहा

पुरवा विधायक अनिल सिंह मौके पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अनिल सिंह ने कहा कि पुलिस को दोषियों के खिलाफ मुकदमे में सख्त धाराएं बढ़ाने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दोषियों के एनकाउंटर की भी चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

परिवार से मुलाकात के दौरान विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी और यादव वर्ग पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है।

क्या है घटनाक्रम?

जमीन विवाद और बारिश के पानी को निकलने को लेकर हुई पंचायत के दौरान जमकर मारपीट हुई थी। इसमें रामस्वरूप लोधी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया। दिवाली से पहले शनिवार को केजीएमयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पीड़ित परिवार से मिलेंगे सांसद

सांसद और महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद हरि डॉ. साक्षी महाराज के भी पहाड़पुर गांव आने का प्रोग्राम है। 11 नवंबर को पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। साक्षी महाराज के आने की आहट से स्थानीय प्रशासन में सतर्क है। ‌ स्थानीय राजनीति में भाजपा और सपा के बीच बयान बाजी का दौर जारी है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.