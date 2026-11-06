उन्नाव में एक लाख 51 हजार माटी के दीयों का मुफ्त वितरण, नर सेवा नारायण सेवा का खुशियां बांटने का प्रयास

कुम्हारों से खरीदे गए दीयों को नर सेवा नारायण सेवा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वितरित किया। दीया वितरण का कार्यक्रम गांधी नगर चौराहे से बड़े चौराहे के बीच किया गया। इस दौरान मुख्य मार्ग के किनारे बाजार में आये आमजन को निःशुल्क वितरित किया गया। बाजार में दीये पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने इस पहल की सराहना की। राजेश कुमार ने बताया कि समिति की यह पहल सिर्फ दीये बांटने तक सीमित है बल्कि स्थानीय कारीगरों को सम्मान और आर्थिक सहारा देने का संदेश भी है।