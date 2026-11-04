उन्नाव में 30 दिन के लिए निषेधाज्ञा: बिना अनुमति जुलूस, धरना प्रदर्शन, लाउडस्पीकर पर रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दीपावली 8 नवंबर, गोवर्धन पूजा 9 नवंबर, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती 11 नवंबर, छठ पूजा 15 नवंबर, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके साथ ही आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए डीएम ने धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच लोगों से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लेकिन यह प्रतिबंध अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।