उन्नाव में शिव महापुराण कथा: पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- हम उत्तर प्रदेश वाले, हमें जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं

Pandit Pradeep Mishra Shiv Purana Mahapuran Story: उन्नाव में शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है और हमें जो छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं है। हम गंगा को उत्तर प्रदेश में सदा के लिए ला सकते हैं तो भोले बाबा को भी कैलाश पर्वत से ला सकते हैं। ‌पंडित प्रदीप मिश्रा बीघापुर के गौरी में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। 30 अक्टूबर से शुरू हुई साथ दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का समापन 5 नवंबर को होगा। 5 नवंबर का शिव महापुराण कथा सुबह 8 बजे से शुरू होगी।