उन्नाव‌ में दिवाली के पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 650 किलो पनीर नष्ट, बिना लाइसेंस चल रही मिठाई दुकान सील

Food Safety Raid Fake Paneer Destroyed: उन्नाव में दिवाली के पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 650 ग्राम किलोग्राम पनीर नष्ट किया है जिसकी बाजार में कीमत है दो लाख बताई गई है इसके अतिरिक्त मिठाई की दुकान को भी सील किया गया है। इसके साथ ही सैंपल भी कलेक्ट किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि संग्रहित नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन दिवाली और भैया दूज त्यौहार को देखते हुए खाद्य से संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिसके अंतर्गत खाद्य विभाग को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापामारी के दौरान कुल 6 सैंपल लिए गए। इसके साथ ही लाखों का मिलावटी सामान मौके पर ही नष्ट किया गया।