उन्नाव जनगणना 2027: 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 के बीच घर-घर होगी गणना, जिला जनगणना अधिकारी ने जारी किया वीडियो

Census 2027 in Unnao: उन्नाव में जनगणना 2027 को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और जिला जनगणना अधिकारी ने वीडियो संदेश दिया है। जिसके माध्यम से जनपदवासियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देशभर में जनगणना 2027 को दो चरणों में संपन्न कराया जा रहा है। पहले चरण में घरों का सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया गया है, जिसमें भवनों की स्थिति, उपयोग और परिवारों से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी एकत्र की गई। अब द्वितीय चरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। जो 4 जनवरी 2027 तक चलेगा।