उन्नाव जनगणना 2027: 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 के बीच घर-घर होगी गणना, जिला जनगणना अधिकारी ने जारी किया वीडियो

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
Census 2027 in Unnao: उन्नाव में जनगणना 2027 को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और जिला जनगणना अधिकारी ने वीडियो संदेश दिया है। जिसके माध्यम से जनपदवासियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देशभर में जनगणना 2027 को दो चरणों में संपन्न कराया जा रहा है। पहले चरण में घरों का सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया गया है, जिसमें भवनों की स्थिति, उपयोग और परिवारों से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी एकत्र की गई। अब द्वितीय चरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। जो 4 जनवरी 2027 तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोड़ ने बताया कि दूसरे चरण की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएगी। इस चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और संबंधित अधिकारियों व प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरे चरण के बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे, जो 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय सहित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करेंगे।
जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जनगणना देश के विकास की योजनाओं का आधार होती है। इससे सरकार को जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार और आवास जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जिनके आधार पर जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि जनगणना कार्य में प्रगणकों को सही और पूरी जानकारी देकर सहयोग करें।
जनगणना में दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जनगणना को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। आपकी सहभागिता से ही सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे और जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और जिला जनगणना अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने राष्ट्रीय कार्य जनगणना 2027 के विषय में जानकारी दी। उन्होंने सभी से अपील की कि आप सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में शामिल हो। उन्होंने कहा कि मई 2026 में मकानों का सूचीकरण और गणना का कार्य किया गया था। इस दौरान जनपद वासियों का सहयोग मिला और यह कार्य पूरा किया गया।
जिला जनगणना अधिकारी ने बताया कि अब जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य शुरू किया जा रहा है जिसमें स्व गणना का कार्य होना है। यह कार्य 16 नवंबर तीस नवंबर के बीच किया जाएगा। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर गणना करेंगे। जो 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2022 तक चलेगा। यह राष्ट्रीय अभियान जिले के सर्वांगीण विकास के लिए अहम साबित होगा। यह जन सुविधाओं के आवंटन का आधार बनेगा।
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