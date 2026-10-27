खुशखबरी: उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण कर रहा है संपत्ति की नीलामी, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू

USDA Property Auctions: उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ आज किया गया। जिलाधिकारी घनश्याम मीना और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पहली बार नीलामी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल किया गया है।‌ अब संपत्तियों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। पारदर्शी प्रक्रिया, सुरक्षित निवेश और समृद्ध भविष्य के लिए नागरिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। जनपदवासियों को इस ऐतिहासिक क्षण की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इससे उन्नाव के विकास को पंख लगेंगे, जिला स्वच्छ के साथ विकसित होगा।