घुमंतू समाज के लिए बनाया गया कल्याण बोर्ड, अमेठी में बनेंगे 8 हजार आवास

Amethi ghumantu Gaurav samagam: अमेठी में घुमंतू गौरव समागम का आयोजन किया गया। जिसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि अमेठी में घुमंतू समाज के लिए 5000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ‌इसके साथ ही घुमंतू समाज के लोगों के निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी। घुमंतू समाज के लिए बनाए गए बोर्ड से लोगों को काफी मदद मिलेगी।‌ यह बोर्ड अन्य जातियां के लिए बनाए गए बोर्ड की तरह ही काम करेगा। ‌इस मौके पर घुमंतू समाज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे।