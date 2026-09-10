अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प: बोले- शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी एसटी में दर्ज हो मुकदमा

Youth Congress protest in Amethi: अमेठी में यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। शुद्धिकरण को लेकर के भी नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की हुई। कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शनकारियों ने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन तहसील जाते समय रास्ते में पुलिस ने रोक लिया।‌ कार्यकर्ता ने अमित शाह का पुतला होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदर्शन को देखते हुए जामों थाना सहित तीन थानों की पुलिस बुला ली गई। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।