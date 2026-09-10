10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अमेठी

अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प: बोले- शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी एसटी में दर्ज हो मुकदमा

Congress protest in Amethi: अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को हटाया जाए।
2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Narendra Nath Awasthi

Sep 10, 2026

अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Youth Congress protest in Amethi: अमेठी में यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। शुद्धिकरण को लेकर के भी नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की हुई। कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शनकारियों ने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन तहसील जाते समय रास्ते में पुलिस ने रोक लिया।‌ कार्यकर्ता ने अमित शाह का पुतला होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदर्शन को देखते हुए जामों थाना सहित तीन थानों की पुलिस बुला ली गई। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

अमित शाह का पुतला पहुंचने का प्रयास

उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से अपनी यात्रा निकाली। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ‌ भारी संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया था। प्रदर्शन को देखते हुए गौरीगंज, मुंशीगंज, जामों थाने की पुलिस भी बुला ली गई। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश की। जिसको लेकर पुलिस के साथ झड़प हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की बोले- 'जब-जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है।'

क्या कहते हैं यूथ कांग्रेस के नेता?

यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद भाजपा और आरएसएस के दलित विरोधी मानसिकता सोच वालों ने शुद्धिकरण किया है। उसके खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करके राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी मांग की शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी-एसटी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खत्म किया जाए।

भाजपा के इशारे पर पुलिस कार्रवाई

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भाजपा के इशारों पर चल रहा है। जब दलित मानसिकता की सच उजागर होने लगी तो बिना वर्दी के पुलिस वालों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की है। उनकी मांग की राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटाए जाए और शुद्धिकरण करने वालों को जेल नहीं भेजा जाये। प्रदर्शनकारियों को पुलिस लाइन लाया गया है।

खुशखबरी: उन्नाव में एक करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपये के 608 मोबाइल उनके स्वामियों को किये गये वापस

ये भी पढ़ें
मोबाइल देते एसएसपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 05:35 pm

Published on:

10 Sept 2026 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प: बोले- शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी एसटी में दर्ज हो मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

अमेठी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gauriganj Politics: बागी राकेश सिंह के गढ़ में अखिलेश की नई चाल, संतोष पांडेय से मुलाकात के निकाले जा रहे मायने

UP Politics 2027 Samajwadi Party
अमेठी

‘मुंगेरीलाल के सपने देख रहे अखिलेश’: केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, जानिए क्या-क्या कहा

Keshav Prasad Maurya
अमेठी

अमेठी में संवर रहा मलिक मोहम्मद जायसी पार्क, 10.36 करोड़ से बनेगा भव्य पर्यटन और साहित्यिक केंद्र

10.36 करोड़ रुपये की परियोजना का करीब 80 फीसदी काम पूरा, अक्टूबर तक तैयार होगा परिसर; आधुनिक लाइब्रेरी, 120 सीटों का ऑडिटोरियम और लाइट एंड साउंड शो बनेगा आकर्षण (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
अमेठी

AK-203 Rifle India: भारत की ‘शेर’ छलांग! अमेठी में बनी पहली 100% स्वदेशी AK-203, अब सेना के ट्रायल की तैयारी

AK-203 Rifle India
राष्ट्रीय

Amethi SP Sarvanan T: 778 गिरफ्तारियां और 47 नाबालिग बच्चियों की बरामदगी, जानिए कौन हैं अमेठी SP सरवणन टी. जिन्हें मिला DGP का गोल्ड सम्मान

Amethi SP Sarvanan T
अमेठी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.