अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प: बोले- शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी एसटी में दर्ज हो मुकदमा

अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
Youth Congress protest in Amethi: अमेठी में यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। शुद्धिकरण को लेकर के भी नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की हुई। कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शनकारियों ने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन तहसील जाते समय रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। कार्यकर्ता ने अमित शाह का पुतला होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदर्शन को देखते हुए जामों थाना सहित तीन थानों की पुलिस बुला ली गई। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से अपनी यात्रा निकाली। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया था। प्रदर्शन को देखते हुए गौरीगंज, मुंशीगंज, जामों थाने की पुलिस भी बुला ली गई। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश की। जिसको लेकर पुलिस के साथ झड़प हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की बोले- 'जब-जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है।'
यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद भाजपा और आरएसएस के दलित विरोधी मानसिकता सोच वालों ने शुद्धिकरण किया है। उसके खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करके राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी मांग की शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी-एसटी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खत्म किया जाए।
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भाजपा के इशारों पर चल रहा है। जब दलित मानसिकता की सच उजागर होने लगी तो बिना वर्दी के पुलिस वालों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की है। उनकी मांग की राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटाए जाए और शुद्धिकरण करने वालों को जेल नहीं भेजा जाये। प्रदर्शनकारियों को पुलिस लाइन लाया गया है।
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