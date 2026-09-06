‘मुंगेरीलाल के सपने देख रहे अखिलेश’: केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, जानिए क्या-क्या कहा

Keshav Prasad Maurya Attacks Akhilesh Yadav UP Election: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। मौर्य ने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव जनता की नजरों में खुद एक सवाल बन चुके हैं और सत्ता में लौटने के उनके सपने महज मुंगेरीलाल के हसीन सपनों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। उपमुख्यमंत्री के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है।