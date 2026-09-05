‘बुलडोजर अब न्याय नहीं, बदले की राजनीति का प्रतीक’, सहारनपुर में मस्जिद ढहाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी

उन्होंने कहा कि संविधान ने किसी को ‘प्रथम श्रेणी का नागरिक’ और किसी को ‘द्वितीय श्रेणी का नागरिक’ नहीं बनाया। हम कोई विशेष रियायत नहीं मांग रहे, केवल समान न्याय चाहते हैं। अगर मस्जिद पर लागू कानून वही है, तो वह हर धार्मिक स्थल पर क्यों न लागू हो? अगर एक मुसलमान पर एक मानक लागू है, तो अन्य नागरिकों पर भी वही मानक क्यों न लागू हो? अरशद मदनी का कहना है कि अगर संविधान और कानून सबके लिए हैं, तो उनकी सुरक्षा और प्रवर्तन भी सबके लिए समान होना चाहिए।