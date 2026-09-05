Akhilesh Yadav: मस्जिद पर कार्रवाई से गरमाई सियासत, अखिलेश बोले- सरकार के इशारे पर हुआ ये काम

सपा अध्यक्ष ने वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका अर्थ ही है कि पूरा विश्व एक परिवार है। उनके मुताबिक सच्चा सनातनी सौहार्द पसंद होता है। समाज में भाईचारा बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले से भी जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के लोग भगवान श्रीराम के धन में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित कर आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद उनका सब कुछ छिन गया। अब जनता भी जान चुकी है कि ये किस तरह के लोग हैं, इसलिए पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।