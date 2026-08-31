Panchayat Election 2026: 6 महीने से दौड़ रहे दावेदार, लाखों खर्च भी किए; अब एक फैसले से बदल सकता पूरा खेल!

संभावित प्रत्याशियों की सबसे बड़ी चिंता आरक्षण को लेकर है। जिस सीट के लिए महीनों से मेहनत हो रही है। अगर आरक्षण बदल गया तो पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। गांवों में कुछ दावेदारों के लाखों रुपये खर्च करने की चर्चा है। कहीं समर्थकों की खातिरदारी हो रही है। कहीं वाहन दौड़ रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी मौजूदगी बढ़ गई है। कुछ दावेदारों के बारे में तो चार धाम की यात्रा कराने तक की चर्चा है। हालांकि खर्च की इन रकमों का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। ये बातें फिलहाल ग्रामीण चर्चाओं तक सीमित हैं। चौपालों पर लोग मजाक भी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग की बात खूब चर्चा में है। 'असली टिकट तो आरक्षण देगा। बाकी सब ट्रायल चल रहा है।'