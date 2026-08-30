Gonda Power Cut: गोंडा में बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, हाथ में हनुमान चालीसा लेकर पावर हाउस पहुंचे, कर्मचारियों से पूछा- 24 घंटे में कितने घंटे देते हो करंट?

वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारी के आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि वे किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि इलाके में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती की शिकायत करने पावर हाउस पहुंचे थे। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने न तो कर्मचारियों के साथ मारपीट की और न ही गाली-गलौज की। फिलहाल पावर हाउस पर हुए विवाद के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। एक तरफ बिजली कर्मचारी ग्रामीणों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर ग्रामीण लगातार बिजली कटौती को लेकर अपनी परेशानी बता रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस की जांच के साथ यह भी सवाल बना हुआ है कि आखिर कटरा क्षेत्र में बिजली सप्लाई को लेकर ग्रामीण इतने नाराज क्यों हैं और उनकी शिकायत का समाधान कब होगा।