UP Sugarcane Policy: गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, महिला-दिव्यांग किसानों को प्राथमिकता; पर्ची और तौल में भी बदले नियम

सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में 20 प्रतिशत प्राथमिकता मिलेगी। बलरामपुर के जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने किसानों से नई नीति का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को नीति की जानकारी देने और शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। किसान गन्ना सर्वेक्षण, बेसिक कोटा, सट्टा, कैलेंडरिंग, पर्ची और आपूर्ति की जानकारी SGK पोर्टल और ई-गन्ना एप पर देख सकेंगे। शिकायत के लिए 24 घंटे चालू टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर संपर्क किया जा सकता है।