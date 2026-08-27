Gonda News: महाराजा देवी बक्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण, राजा भैया बोले- देश को कौन चलाता है?

गोंडा में 1857 की क्रांति के महानायक महाराजा देवी बक्श सिंह को सम्मान दिया गया। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर खेल मंत्रालय की ओर से ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। इसके बाद जिले के सभी विधायकों के साथ महाराजा देवी बक्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।