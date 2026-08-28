Brijbhushan Singh: बाबा रामदेव को लेकर बृजभूषण का बड़ा बयान, बोले- ‘सिर्फ बाबा का भेष धारण किए हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं’

अब बृजभूषण के इस बयान पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। योग गुरु ने बृजभूषण शरण सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों की सोच 'ओछी और घटिया' है। उनके बारे में वह कुछ नहीं कहना चाहते। बाबा रामदेव ने आगे अपने काम का जिक्र करते हुए सवाल किया कि स्वामी रामदेव क्या हैं। उन्होंने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के लिए क्या किया है। उन्होंने पतंजलि के उत्पादों का भी बचाव किया। रामदेव ने कहा कि उनके उत्पाद विश्वस्तरीय लैब में जांचे जाते हैं। किसी भी उत्पाद पर कोई सवालिया निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि वह ओछी और घटिया बातें करने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। इस तरह बाबा रामदेव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के बयान और उसके बाद योग गुरु की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर दोनों के बयानों को चर्चा में ला दिया है। दोनों के बयानों में एक-दूसरे के प्रति तीखे शब्द नजर आए।