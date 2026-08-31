Gonda Train Accident: रोज की तरह खेत गए थे राकेश, घर लौटने से पहले ही हमसफर एक्सप्रेस ने छीन ली जिंदगी

बताया गया कि उसी समय गोण्डा की तरफ जा रही हमसफर एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। राकेश ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 5:45 बजे हुआ। राकेश के अचानक चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह इटियाथोक बाजार के रहने वाले थे। परिवार में उनके दो बेटे अनिरुद्ध चौरसिया और कृष्ण मुरारी चौरसिया हैं। उनकी दो बेटियां भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। रोज की तरह खेत के लिए निकले राकेश के घर में लेकर जरूरी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ भी जुट गई।