Nepalganj Train: पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात, अब वाराणसी से सीधे नेपालगंज रोड पहुंचेगी ट्रेन; 1 सितंबर से शुरू होगा सफर

नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्र और पूर्वांचल के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। बहराइच-नेपालगंज रोड रेलखंड पर अमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद अब इस रूट पर नियमित यात्री ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। इससे वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों से नेपाल सीमा तक पहुंचना आसान होगा। रेलवे की नई व्यवस्था के तहत वाराणसी सिटी से गोरखपुर होते हुए बहराइच जाने वाली ट्रेन का विस्तार नेपालगंज रोड तक कर दिया गया है। एक सितंबर से 15132/15131 नंबर की ट्रेन प्रतिदिन वाराणसी सिटी और नेपालगंज रोड के बीच चलेगी। इसके साथ ही गोरखपुर-बहराइच के बीच चल रही 05131/05132 स्पेशल ट्रेन का संचालन समाप्त कर दिया जाएगा।