सांसद इमरान मसूद ने कहा मस्जिद ध्वस्तीकरण का आदेश असंवैधानिक, शीर्ष अदालत में देंगे जवाब

एक सवाल के जवाब में सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह जमीन आज भी याकूब खां और वहीद खां के नाम है। कलेक्ट्रेट परिसर पूरा ही याकूब खां और वहीद खां के नाम पर थी। मस्जिद पहले थी और कलेक्ट्रेट बाद में बनी। उस समय जमींदारा होता था और बिना बैनामे के ही कलेक्ट्रेट बन गई थी। उस समय ना तो उन्होंने कोई मुआवजा लिया और ना ही दान किया। तो ऐसे में मस्जिद को तोड़ना तो दूर की बात है पहले सरकार यह साबित करे कि जमीन उनकी है। इमरान मसूद ने कहा कि अदालत से जो आदेश हुए हैं उनके मुताबिक मस्जिद पक्ष को आदेशों के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करने के लिए समय था लेकिन लेकिन बिना किसी नोटिस के मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। बोले कि, यह कार्रवाई 2027 के चुनाव को फोकस करके की गई है।