सहारनपुर मस्जिद पर दिनभर चले बुलडोजर तो शाम को दिखा ऐसा मंजर

मस्जिद की बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ मलबे का ढेर सा दिख रहा था। एक के बाद एक डंपर भरे जा रहे थे। ध्वस्तीकरण करने वाली टीमें लगातार अपने कार्यों में लगी हुई थी। कलेक्ट्रेट के सभी गेट बंद थे और उन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। केवल कुछ ही लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जा रही थी। वकीलों को भी कलेक्ट्रेट में जाने की अनुमित नहीं मिली। केवल एक के बाद एक डंपर ही अंदर जा रहे थे और बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। निर्माण अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था और मशीनें इस मलबे को उठाकर डंपर में भर रही थी। बाहर पुलिस बल तैनात था तो अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात थे और चप्पे-चप्पे पर पूरी निगरानी रखी जा रही थी।