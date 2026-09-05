सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन को किया गया हाउस अरेस्ट, जानिए क्या है पूरा मामला

Iqra Hasan House Arrest: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रशासन ने पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच परिसर में बने मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। इसी बीच कैराना से सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन से जुड़े इस मामले को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।