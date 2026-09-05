सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन को किया गया हाउस अरेस्ट, जानिए क्या है पूरा मामला

सांसद इकरा हसन (X Photo Sachin Gupta)
Iqra Hasan House Arrest: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रशासन ने पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच परिसर में बने मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। इसी बीच कैराना से सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन से जुड़े इस मामले को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।
कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा और प्रशासन की टीम ने मस्जिद के ढांचे को हटाने की कार्रवाई की। यह पूरा मामला कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। परिसर में बनी इस मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। अब प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच कैराना से सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर भी सामने आई है। हालांकि उनके हाउस अरेस्ट किए जाने के संबंध में प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी गई।
डीआईजी अभिषेक यादव ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत से मस्जिद निर्माण को अवैध घोषित किया गया था। बाद में मस्जिद पक्ष अपील में गया था, जिसकी अपील को जिला अदालत में खारिज करते हुए निर्माण को अवैध माना गया और बेदखली के आदेश जारी कर दिए गए। इसके बाद अदालत के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।
कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इस मस्जिद को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। विवाद का मुख्य संबंध कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन और वहां बने इस ढांचे से बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से अब इस मामले में मौके पर कार्रवाई कर दी गई है। मस्जिद के ढांचे को हटाए जाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती जारी है।
कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के निर्माण को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने निर्माण को अवैध करार देते हुए बेदखली का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने जिला अदालत का रुख किया। शुक्रवार को जिला अदालत ने मस्जिद पक्ष की अपील खारिज कर दी।
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