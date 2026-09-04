Saharanpur News: मकान मालिक को पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर मांगे एक करोड़

श्याम कमल रस्तोगी का आरोप है कि जनवरी 2026 में उन्होंने तेजपाल से मकान खाली करने और बकाया किराया देने के लिए कहा तो आरोपियों का लहजा बदल गया। इसके बाद आरोपियों ने कथित अश्लील फोटो और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजकर उन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पहली बार आरोपियों ने 50 हजार रुपये की मांग की। इसके बाद से आरोपी थोड़ा-थोड़ा करके उससे रकम लेते रहे। इसके बाद लगातार रकम बढ़ाकर लाखों रुपये की मांग की जाने लगी। आरोप है कि आरोपियों ने पार्श्वनाथ सिटी में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का मकान देखने की बात कहते हुए उनसे एक करोड़ रुपये मांग लिए। शिकायत में अलग-अलग मौकों पर करीब 30 लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है।