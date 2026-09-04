सहारनपुर में बोले जयंत विरोधियों की जुबां पर RLD का नाम हमारी मजबूती, बोले इस बार गन्ने का दाम 400 पार!

यह पहली बार था जब जयंत चौधरी सहारनपुर में परिवार के साथ मंच पर पहुंचे। जयंत चौधरी के बाद चारू चौधरी ने कहा कि सामने वाली की बयानबाजी से उसके मानसिक स्तर का पता चलता है। सत्ता में कौन आएगा कौन जाएगा इसका निर्णय जनता करती है। इसके बाद चारू चौधरी ने कहा कि ''मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा विवाह इस समाज में हुआ, देश के प्रति इस समाज का जो योगदान रहा है उस पर भी मुझे गर्व है। यह भी कहा कि हम चुनाव जीते या हारें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसानों के बीच रहते हैं किसानों की बात करते हैं और किसानों के लिए हमेशा खड़े हैं। किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि आपके स्वाभिमान के लिए अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे और अगर जीने-मरना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। रैली में आए लोगों से कहा कि अगर वह अपनी चौधराहट को बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हे अपने मंच को मजबूत करना पड़ेगा।