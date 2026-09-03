मुजफ्फरनगर में फ्लू के मामले मिलने के बाद, सहारनपुर मंडल में डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त, निगरानी तेज

सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में फ्लू से निपटने के लिए 12 बेड का एक विशेष वार्ड रिजर्व कर दिया गया है। इस वार्ड में चार बेड पर वेंटीलेटर लगाए गए हैं। यह किसी अपात स्थिति की आहट से पहले की तैयारी है। इसी तरह से जिला अस्पताल में भी 11 बेड का एक वार्ड सुरक्षित किया गया है। इस वार्ड में फिलहाल टेमी फ्लू की दवाइयां रखी गई हैं। निगरानी के लिए एक्सपर्ट की टीम की ड्यूटी इस वार्ड के लिए रिजर्व की गई है। इसी तरह से सीएचसी पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। सहारनपुर के साथ-साथ शामली में भी फ्लू से निपटने के लिए इतंजाम किए जा रहे हैं।